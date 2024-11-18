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Вступили в прямой конфликт с РФ: американский экс-разведчик высказался о последнем решении Байдена

1:22
Правда ТВ

Решение президента США Джо Байдена о санкционировании ударов дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории вызвало резонанс. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что этот шаг фактически означает вступление Соединенных Штатов в прямой конфликт с Россией.

"США сейчас находятся в состоянии войны с Россией", — подчеркнул Риттер.

По его словам, нападение на Курскую область было спланировано при участии Вашингтона и НАТО. Эксперт считает, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России указывает на отчаяние американской администрации, связанное с успехами России на фронте и перспективой избрания кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на пост президента США.

Риттер также выразил обеспокоенность, что подобные действия ставят под угрозу не только национальную безопасность Америки, но и глобальную стабильность. "на карту поставлено выживание Америки и мира", — заявил он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что решение о применении ATACMS связано с предполагаемым присутствием северокорейских войск в Курской области. Однако официальный Кремль расценивает такие действия как шаг к эскалации конфликта.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший (англ. William Scott Ritter, Jr.; род. 15 июля 1961, Гейнсвилл, Флорида) — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017).

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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