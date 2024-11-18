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Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow

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Правда ТВ

Телеканал RTVI опубликовал карту, демонстрирующую зоны поражения дальнобойных ракет ATACMS, SCALP и Storm Shadow, которые теперь находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Американские ракеты ATACMS в своих самых дальнобойных версиях могут достигать таких российских городов, как Курск, Воронеж и Луганск, однако их радиус действия немного не дотягивает до Орла. В то же время ракеты европейского производства SCALP и Storm Shadow имеют радиус поражения, охватывающий Москву и Рязань.

Президент России Владимир Путин в сентябре предупреждал, что применение дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Эту позицию недавно подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что поставки западного оружия не изменят динамику спецоперации.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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