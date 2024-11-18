Появились новые детали о ликвидации летчика-предателя Кузьминова

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новые подробности появились о гибели летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 в 2023 году. Как сообщает издание Politico, Кузьминов был убит на парковке перед своим домом в городе Вильяхойоса, Испания.

По данным, двое неизвестных напали на летчика, когда он находился возле жилого дома. Попытка скрыться оказалась безуспешной: мужчина был застрелен, а затем его тело переехали автомобилем, который, предположительно, принадлежал самому Кузьминову. Позже этот автомобиль нашли сгоревшим в 20 километрах от места преступления.

Ранее, 11 ноября стало известно, что тело Кузьминова похоронено в безымянной могиле на юге Испании.

Уточнения

Ми-8 (по кодификации NATO: Hip — «Бедро») — советский многоцелевой вертолёт, разработанный в московском опытно-конструкторским бюро ОКБ-329 1-го управления Государственного комитета по авиационной технике (ГКАТ) СССР.



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