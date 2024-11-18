Байден разрешил ВСУ бить вглубь России. Что думает Трамп и власти России?

2:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Решение, по словам издания, принято на фоне информации о привлечении Россией военных из Северной Кореи для операций в Курской области.

Вслед за США Франция и Великобритания также дали Украине возможность наносить удары вглубь России, предоставив ракеты SCALP и Storm Shadow.

Между тем, команда избранного президента США Дональда Трампа предпочла воздержаться от прямых комментариев. Представитель Трампа Стивен Чунг отметил, что кандидат в ходе своей кампании подчеркивал готовность стать посредником для мирных переговоров. Однако вопрос о том, был ли Трамп проинформирован администрацией Байдена заранее, остался без ответа.

В России решение вызвало жесткую реакцию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил США о серьезных последствиях применения дальнобойных ракет против российской территории. По его словам, действия Байдена могут рассматриваться как прямое вмешательство в военный конфликт.

"Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине", — подчеркнул Слуцкий.

Мы обратились за комментарием к эксперту.

"Важно понимать, что, естественно, люди, стоящие за руиной по фамилии Байден, в принципе заинтересованы интенсифицировать конфликт до того, как Трамп возможно попытается его свернуть как неудачный экономический проект. То есть они будут прикладывать усилия, чтобыкак-то эту штуку раскочегарить. А тут основной вопрос к нам особенно: что, для нас это является каким-то сюрпризом? Я правда не знаю. То есть я скромно надеюсь, что всё, кто должен быть к этому готов, уже к этому готовы", — сказал Pravda.Ru политический аналитик Александр Пылаев.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.



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