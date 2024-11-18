Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Байден разрешил ВСУ бить вглубь России. Что думает Трамп и власти России?

2:13
Правда ТВ

Президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Решение, по словам издания, принято на фоне информации о привлечении Россией военных из Северной Кореи для операций в Курской области.

Вслед за США Франция и Великобритания также дали Украине возможность наносить удары вглубь России, предоставив ракеты SCALP и Storm Shadow.

Между тем, команда избранного президента США Дональда Трампа предпочла воздержаться от прямых комментариев. Представитель Трампа Стивен Чунг отметил, что кандидат в ходе своей кампании подчеркивал готовность стать посредником для мирных переговоров. Однако вопрос о том, был ли Трамп проинформирован администрацией Байдена заранее, остался без ответа.

В России решение вызвало жесткую реакцию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил США о серьезных последствиях применения дальнобойных ракет против российской территории. По его словам, действия Байдена могут рассматриваться как прямое вмешательство в военный конфликт.

"Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине", — подчеркнул Слуцкий.

Мы обратились за комментарием к эксперту.

"Важно понимать, что, естественно, люди, стоящие за руиной по фамилии Байден, в принципе заинтересованы интенсифицировать конфликт до того, как Трамп возможно попытается его свернуть как неудачный экономический проект. То есть они будут прикладывать усилия, чтобыкак-то эту штуку раскочегарить. А тут основной вопрос к нам особенно: что, для нас это является каким-то сюрпризом? Я правда не знаю. То есть я скромно надеюсь, что всё, кто должен быть к этому готов, уже к этому готовы", — сказал Pravda.Ru политический аналитик Александр Пылаев.

Уточнения

ATACMS (англ  Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Как заставить фиалку цвести
Массовая атака дронов ВСУ на регионы России. Где были сбиты украинские БПЛА?
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с pdf-файлами 
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Навигация будущего: карты 2ГИС на лобовом стекле и приборной панели
Вступили в прямой конфликт с РФ: американский экс-разведчик высказался о последнем решении Байдена
От ожогов до слепоты — почему борщевик нельзя недооценивать
Путешествуй как профи. Лайфхаки для самостоятельных экскурсий за рубежом
Как правильно мыть голову, чтобы не столкнуться с перхотью и зудом
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников Богатые американцы финансируют проект замены больной головы на здоровую Игорь Буккер Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Как ухаживать за виноградом: шесть подкормок для щедрого урожая
Почему собака грызет поводок во время прогулки? Названы основные причины
Богатые американцы финансируют проект замены больной головы на здоровую
Правда ли, что электромобиль более экологичен
Новые ставки налога для автомобилей и мотоциклов в Москве
Что лучше для урожая: универсальный компост или проверенный перегной
Доломитовые Альпы: горнолыжный курорт будущей Олимпиады
Тефтели получатся восхитительными, если вы будете использовать эту заливку
Как понять, что собака счастлива рядом со своим хозяином? Обратите внимание на эти признаки
Как выбрать и носить мех с шиком и изяществом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.