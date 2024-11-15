США предупредили Украину об угрозе, если Киев выберет план Трампа

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США предупредили Украину о возможных серьезных последствиях, если урегулирование конфликта произойдет на условиях плана Дональда Трампа, который может потребовать от Киева значительных территориальных уступок. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник в Республиканской партии.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине, обещая добиться этого за один день. Однако подробности его плана остаются неизвестными. В России такие заявления считают упрощением крайне сложной проблемы.

Трамп также критиковал украинского президента Владимира Зеленского и политику США в отношении конфликта. В своих выступлениях он называл Зеленского "торгашом", обвиняя его в использовании каждого визита в США для получения многомиллиардной помощи.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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