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США предупредили Украину об угрозе, если Киев выберет план Трампа

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Правда ТВ

США предупредили Украину о возможных серьезных последствиях, если урегулирование конфликта произойдет на условиях плана Дональда Трампа, который может потребовать от Киева значительных территориальных уступок. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник в Республиканской партии.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине, обещая добиться этого за один день. Однако подробности его плана остаются неизвестными. В России такие заявления считают упрощением крайне сложной проблемы.

Трамп также критиковал украинского президента Владимира Зеленского и политику США в отношении конфликта. В своих выступлениях он называл Зеленского "торгашом", обвиняя его в использовании каждого визита в США для получения многомиллиардной помощи.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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