США предупредили Украину о возможных серьезных последствиях, если урегулирование конфликта произойдет на условиях плана Дональда Трампа, который может потребовать от Киева значительных территориальных уступок. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник в Республиканской партии.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине, обещая добиться этого за один день. Однако подробности его плана остаются неизвестными. В России такие заявления считают упрощением крайне сложной проблемы.
Трамп также критиковал украинского президента Владимира Зеленского и политику США в отношении конфликта. В своих выступлениях он называл Зеленского "торгашом", обвиняя его в использовании каждого визита в США для получения многомиллиардной помощи.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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