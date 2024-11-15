Кадыров опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в Telegram видео уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины в лесополосе неподалеку от села Чернацкое в Сумской области.
По словам Кадырова, позиции противника удалось обнаружить с помощью беспилотников. На опубликованных кадрах видно, как артиллерийский огонь поражает цели. За кадром звучит голос, подтверждающий точность удара: "Есть, есть (…) Красавчики".
Глава Чечни также отметил, что помимо минометов против украинских солдат применялись FPV-дроны. Действия российских военнослужащих он оценил как "отличные".
Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины.
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