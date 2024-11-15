Роскомнадзор ответил на слухи о возобновлении работы YouTube в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Роскомнадзор прокомментировал слухи о восстановлении полноценного доступа к видеохостингу YouTube на территории России. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, "изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается".

Ранее аналитический сервис GlobalCheck заявил, что YouTube стал полностью доступен для пользователей мобильного интернета у всех операторов связи в России. Однако многие пользователи продолжают жаловаться на невозможность входа через WiFi-соединение.

Напомним, проблемы с доступом к платформе начались летом 2024 года. В июле председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки видео может быть снижена на 70 процентов. По его словам, это решение было направлено не против российских пользователей, а против администрации платформы, которая, как утверждается, нарушает законодательство РФ.

Уточнения

YouTube ( МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б, ютью́б) — американский видеохостинг, основанный в 2005 году.



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