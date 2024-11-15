Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Обострение в Абхазии: протестующие протаранили ворота администрации президента

1:14
Правда ТВ

В столице Абхазии, Сухуме, протестующие на грузовике протаранили ворота здания администрации президента, сообщает РИА Новости. Масштабные столкновения разгорелись утром у здания парламента, где митингующие сломали часть ограждения и начали атаковать силовиков файерами, бутылками, яйцами и деревянными досками. В районе акций слышны звуки, напоминающие выстрелы.

На место событий прибыли глава МВД и председатель Службы госбезопасности, чтобы вступить в диалог с участниками протеста.

Лидер оппозиции Аслан Барциц, выступая перед протестующими, подчеркнул, что акция не носит антироссийского характера, несмотря на заявления властей. Он отметил, что Абхазия видит свое будущее только в союзе с Россией. Барциц также напомнил о вкладе абхазских добровольцев, сражающихся на Донбассе.

"Наше общее будущее только вместе с Россией! У нас другого нет!" — заявил он, осуждая попытки оклеветать митингующих как антироссийских.

Обстановка в Сухуме остается напряженной, протесты продолжаются.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Мария Погребняк раскрыла слова бывшего мужа, из-за которых решила изменить свою жизнь
Батраков убеждён, что Дзюба является выдающимся футболистом для российского футбола
Поединок Тайсона с блогером на грани срыва
Ген болезни Альцгеймера нарушает работу иммунитета мозга
Двух школьников расстреляли в Красноуральске
Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре
Александр Овечкин может попасть в пятерку лучших снайперов текущего сезона НХЛ
Голливуд в Москве. Пока только джазовый
Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию Любовь Степушова Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Поплавская высказалась о приезде в Россию мамы Наташи Королёвой: вызывает рвотный рефлекс
Жена Цекало высказалась о наращивании ушей после похудения
Григория Лепса и его молодую невесту высмеяли на телеканале ТНТ
Никогда не поздно быть в форме! Как возраст влияет на тренировки
Айза-Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о младшем сыне
Самые вкусные рецепты компотов и соков из фруктов и ягод
Топ-6 главных причин, почему появляется акне
В Российской академии наук высказались о тарологах и гаданиях на картах
Куда ушли миллиарды — аудиторы потребовали от Росморречфлота провести проверку эффективности использования субсидий
Адвокат Добровинский раскрыл, сколько продлится суд Алсу и Абрамова за имущество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.