Обострение в Абхазии: протестующие протаранили ворота администрации президента

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В столице Абхазии, Сухуме, протестующие на грузовике протаранили ворота здания администрации президента, сообщает РИА Новости. Масштабные столкновения разгорелись утром у здания парламента, где митингующие сломали часть ограждения и начали атаковать силовиков файерами, бутылками, яйцами и деревянными досками. В районе акций слышны звуки, напоминающие выстрелы.

На место событий прибыли глава МВД и председатель Службы госбезопасности, чтобы вступить в диалог с участниками протеста.

Лидер оппозиции Аслан Барциц, выступая перед протестующими, подчеркнул, что акция не носит антироссийского характера, несмотря на заявления властей. Он отметил, что Абхазия видит свое будущее только в союзе с Россией. Барциц также напомнил о вкладе абхазских добровольцев, сражающихся на Донбассе.

"Наше общее будущее только вместе с Россией! У нас другого нет!" — заявил он, осуждая попытки оклеветать митингующих как антироссийских.

Обстановка в Сухуме остается напряженной, протесты продолжаются.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.



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