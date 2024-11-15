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В России два депутата избили работника автосервиса

1:01
Правда ТВ

Во Владимирской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении двух депутатов местного самоуправления. Как сообщает региональное управление СКР, инцидент произошёл ещё в октябре 2022 года в городе Лакинске.

По данным следствия, подозреваемые приехали в автосервис, где работал пострадавший, и нанесли ему многочисленные удары по лицу и телу, а затем облили его из огнетушителя. Несмотря на тяжесть произошедшего, пострадавший не сообщил о нападении в полицию.

Информация о преступлении всплыла в рамках расследования другого уголовного дела — о мошенничестве и использовании рабского труда, фигурантом которого является один из тех же депутатов.

Ранее, 25 октября, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали во Владимирской области депутата, подозреваемого в эксплуатации людей в условиях, схожих с рабством. 

Уточнения

Депута́т (от лат. deputatus, «посланный») — лицо, выбранное гражданами в органы власти (часто в законодательную/представительную власть).

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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