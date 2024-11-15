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США планируют увеличить ядерный арсенал. Почему Вашингтон решился на это?

Правда ТВ

Соединённые Штаты рассматривают возможность увеличения своего ядерного арсенала на фоне заявленных угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента Джо Байдена, окончательное решение останется за новой администрацией Дональда Трампа, который победил на последних президентских выборах.

"США должны быть готовы расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз со стороны Китая, России и КНДР", — говорится в материале издания. При этом точные планы оборонной политики Трампа ещё не обнародованы.

Одной из причин, побудивших США пересмотреть ядерную стратегию, является активное наращивание военного потенциала Китаем и Северной Кореей, а также приостановка диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями, включая Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Напомним, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп активно поддерживал программы ядерного вооружения, унаследованные от администрации Барака Обамы. Его возвращение в Белый дом может означать новый виток развития ядерного потенциала страны.

Уточнения

Ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в вооружённых силах США.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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