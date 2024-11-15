Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ООН объяснили невозможность расследования убийств Киевом журналистов из России

Правда ТВ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало отсутствие действий по обвинениям в убийствах российских журналистов, которые, по словам представителей России, были совершены украинской стороной. Представитель управления Рено де Виллен сообщил, что УВКПЧ не может подтвердить эти данные из-за отсутствия доступа к регионам, где произошли инциденты.

"Мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу", — заявил де Виллен на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности журналистов.

Ранее в августе постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал УВКПЧ осудить действия Киева и провести расследование убийств российских и иностранных журналистов. Он напомнил, что с 2014 года погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, а также Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В числе жертв были и Дарья Дугина, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и другие.

Уточнения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) — агентство Организации Объединённых Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Россияне смогут узаконить перепланировку квартир без суда
Как избежать проблем с интернетом за границей
Уникальная российская технология обещает решить глобальный дефицит плутония для космоса
Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем
Ставка на мир: украинские облигации выросли после триумфа Трампа
В России два депутата избили работника автосервиса
Что делать, если сосед застолбил место на дворовой парковке — советы от Госдумы
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Ольга Бузова заявила, что в 2025 году выйдет замуж и станет матерью
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Беги, Вова, Беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
NetEase: аргументы Путина сработали, Япония смягчает санкции
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений
США планируют увеличить ядерный арсенал. Почему Вашингтон решился на это?
Как не попасть в сезон дождей на отдыхе в популярных странах
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут
Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.