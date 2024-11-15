ООН объяснили невозможность расследования убийств Киевом журналистов из России

Управление верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало отсутствие действий по обвинениям в убийствах российских журналистов, которые, по словам представителей России, были совершены украинской стороной. Представитель управления Рено де Виллен сообщил, что УВКПЧ не может подтвердить эти данные из-за отсутствия доступа к регионам, где произошли инциденты.

"Мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу", — заявил де Виллен на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности журналистов.

Ранее в августе постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал УВКПЧ осудить действия Киева и провести расследование убийств российских и иностранных журналистов. Он напомнил, что с 2014 года погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, а также Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В числе жертв были и Дарья Дугина, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и другие.

Уточнения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) — агентство Организации Объединённых Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.