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10 пунктов для украинцев: Зеленский заявил о подготовке плана стойкости

Правда ТВ

Владимир Зеленский анонсировал новый стратегический документ под названием "План стойкости", который будет представлен на следующей неделе. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, "План стойкости" будет состоять из десяти пунктов, охватывающих различные сферы жизни страны. Среди них особое внимание уделяется "культурному суверенитету", который включает защиту культурного наследия, развитие современной культуры и культурной дипломатии. В рамках этой инициативы предполагается активное производство украинского контента.

Документ также затронет вопросы национальной безопасности, энергетики и производства оружия. Зеленский подчеркнул, что в условиях продолжающегося конфликта с Россией Украина намерена максимально эффективно использовать свои внутренние ресурсы ради достижения "украинской победы".

Ранее украинские власти уже представили "формулу мира" и "план победы". "Формула мира", озвученная ещё в 2022 году, требует полного вывода российских войск и восстановления границ 1991 года. Однако Москва отвергла такую возможность. "План победы", представленный в октябре 2024 года, включает пункты о вступлении Украины в НАТО, укреплении её обороноспособности и создании стратегических механизмов сдерживания России.

Кроме того, по информации Financial Times, Киев начал корректировать свои стратегии ещё летом 2024 года, ориентируясь на возможное избрание Дональда Трампа президентом США. Это связано с разочарованием в нерешительных действиях действующего президента США Джо Байдена по увеличению военной помощи.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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