Что будет с системой all inclusive в отелях Турции

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Система "всё включено", ставшая визитной карточкой турецких курортов, находится под вопросом. Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что отказ от этой практики вряд ли повлияет на популярность страны среди российских туристов. Вместе с тем он отметил, что усталость от данного формата услуг всё же ощущается.

Идея реформировать систему активно обсуждается в турбизнесе Турции. Как ранее сообщало издание Turizm Gazetesi, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил заменить all inclusive на более гибкую модель, при которой гости смогут оплачивать только те услуги, которые им действительно нужны. Он также привёл пример отелей с возможностью выбора отдыха без алкоголя.

Экономическая сторона вопроса остаётся важным аргументом в пользу сохранения системы. По данным Российского союза туриндустрии, питание и проживание в отелях с all inclusive по-прежнему обходится туристам значительно дешевле, чем обеды в кафе и ресторанах за пределами гостиницы. В последние два года цены в заведениях общественного питания Турции выросли более чем в пять раз. Директор по продажам онлайн-агрегатора Travelata Александр Лира связывает этот рост с инфляцией и подорожанием продуктов питания, в том числе мяса.

Уточнения

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.



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