Похвасталась медалью: главу района освистали в Курской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области уволенную главу Кореневского района Марину Дегтяреву освистали местные жители после того, как она упомянула о своей медали за вклад в оборону. Инцидент произошел на встрече с жителями приграничных районов, где обсуждались вопросы безопасности и эвакуации, как сообщает Telegram-канал Mash.

На видео, распространенном в сети, Дегтярева говорит о медали, выданной руководителям приграничных районов, что вызвало явное недовольство в зале. На сцене рядом с ней находился мужчина, похожий ев губернатора Курской области Алексея Смирнова; он заметил реакцию аудитории и попытался привлечь внимание Дегтяревой к последствиям ее заявления.

О решении об увольнении Дегтяревой стало известно сегодня, 14 ноября. Она уже второй глава района в области, лишившаяся поста за последние дни.

Уточнения

Увольнение — в трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем.



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