Вандалы изрисовали памятник Ахмату Кадырову

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В московском районе Южное Бутово неизвестные вандалы осквернили памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову.

Инцидент произошел вчера, 13 ноября, сообщил Telegram-канал Baza. Нарушители нанесли надпись на монумент, однако городские коммунальные службы оперативно отреагировали, сумев очистить памятник до того, как краска полностью высохла.

Издание Baza предполагает, что действия вандалов могли быть инициированы мошенниками из Украины, однако подтверждения этим сведениям пока нет.

Уточнения

Ахма́т-хаджи́ Абдулхами́дович Кады́ров (чечен. Ахьмад-Хьаьжа Кадыров; 23 августа 1951, Караганда, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 9 мая 2004, Грозный, Чечня, Россия) — российский и чеченский государственный, политический и религиозный деятель.



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