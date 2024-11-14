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Лукашенко назвал условия, при котором президентом Белоруссии станет женщина

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Правда ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что женщина когда-нибудь может стать президентом республики, однако это возможно лишь при условии отсутствия военных проблем. В интервью БЕЛТА Лукашенко уточнил, что должность президента Белоруссии — это не просто церемониальная роль, а роль главнокомандующего, и она требует серьезных обязательств.

"Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", — отметил он, подчеркнув важность выполнения задач, связанных с безопасностью страны. При этом Лукашенко добавил, что в будущем Белоруссия может подойти к вопросу избрания женщины на высший пост, но сейчас, по его словам, для этого еще не наступил подходящий момент.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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