Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Надеются на перспективы: раскрыто настроение солдат ВСУ после победы Трампа

Правда ТВ

После победы Дональда Трампа на выборах в США украинские солдаты, продолжающие бороться на линии фронта, испытывают смешанные чувства, среди которых ощущение надвигающейся бури. Как сообщает Associated Press, несмотря на продолжающееся наступление российских войск, многие из бойцов ВСУ признаются, что политическая ситуация вызывает у них тревогу, однако они не позволяют себе сдаваться.

Один из военных с позывным "Толстый" поделился с журналистами, что иногда, читая новости, он ощущает сильное разочарование, но долг перед товарищами и своей страной не позволяет ему сдаться. "Когда видишь, что твои товарищи ранены или убиты, это мотивирует", — отметил он.

Тем не менее, многие бойцы стараются избегать размышлений о политической ситуации и сосредоточены на текущем моменте. Командир подразделения бригады "Хартия" с позывным "Кот" подчеркнул, что их приоритет — работать эффективно и думать лишь о ближайших днях. "Нам нужно сосредоточиться на настоящем в нашей работе и попытаться сделать ее эффективно здесь и сейчас", — сказал командир.

Другой военный, оператор дронов с позывным "Авиатор", добавил, что его внимание сосредоточено на обеспечении снабжения и на времени до рассвета, когда российские войска могут обнаружить и сбить их беспилотники. "Мы просто делаем свою работу, у нас нет времени беспокоиться о выборах", — заключил он.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Какие сорта помидоров являются самыми сладкими
В США открыли способ быстрого разложения углекислого газа
Проверка на дороге: что в вашем авто вызывает интерес у ГАИ
Почему керамическая плитка подходит для ванной комнаты и кухни
Какие комнатные растения являются самыми неприхотливыми
NYT: Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает заморозку боёв
Подготовка теплицы к зимовке: всё, что нужно сделать осенью
Малина, которая плодоносит до самых заморозков
Выращивание кедра на дачном участке: секреты и советы
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом Юрий Бочаров Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Специалист объяснил, почему китайские авто требуют дополнительного ТО
Международная федерация усилила контроль за процедурой изменения гражданства среди борцов
Почему фейхоа так полезна для вашего организма
Открыт способ предсказания извержения вулканов по движению ледников
Что, кроме долгой работы за компьютером, может привести к сухости глаз?
Эксперт предупреждает о рисках депозитного пузыря в России
В Тихом океане нашли светящегося моллюска
Новая гробница в Гизе: археологи раскрыли тайны, спрятанные 4 тысячи лет
Важные советы по стыковке полов при ремонте квартир и офисов
На похоронах пресс-секретаря певца Шамана назвали новую причину его внезапной смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.