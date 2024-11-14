Надеются на перспективы: раскрыто настроение солдат ВСУ после победы Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах в США украинские солдаты, продолжающие бороться на линии фронта, испытывают смешанные чувства, среди которых ощущение надвигающейся бури. Как сообщает Associated Press, несмотря на продолжающееся наступление российских войск, многие из бойцов ВСУ признаются, что политическая ситуация вызывает у них тревогу, однако они не позволяют себе сдаваться.

Один из военных с позывным "Толстый" поделился с журналистами, что иногда, читая новости, он ощущает сильное разочарование, но долг перед товарищами и своей страной не позволяет ему сдаться. "Когда видишь, что твои товарищи ранены или убиты, это мотивирует", — отметил он.

Тем не менее, многие бойцы стараются избегать размышлений о политической ситуации и сосредоточены на текущем моменте. Командир подразделения бригады "Хартия" с позывным "Кот" подчеркнул, что их приоритет — работать эффективно и думать лишь о ближайших днях. "Нам нужно сосредоточиться на настоящем в нашей работе и попытаться сделать ее эффективно здесь и сейчас", — сказал командир.

Другой военный, оператор дронов с позывным "Авиатор", добавил, что его внимание сосредоточено на обеспечении снабжения и на времени до рассвета, когда российские войска могут обнаружить и сбить их беспилотники. "Мы просто делаем свою работу, у нас нет времени беспокоиться о выборах", — заключил он.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.