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В России увеличили выплаты участникам спецоперации за инвалидность

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Правда ТВ

Президент России Владимир Путин утвердил новый указ, который увеличивает размеры единовременных выплат участникам специальной военной операции, получившим инвалидность в результате боевых ранений. Согласно документу, сумма выплаты составит до 4 миллионов рублей в зависимости от тяжести травм.

Согласно постановлению правительства, военнослужащим, получившим тяжелые ранения, будет выплачено 3 миллиона рублей, а тем, кто получил легкие травмы, — 1 миллион рублей. В случае иных повреждений сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.

Кроме того, в указе написано, что единовременные выплаты будут производиться и в том случае, если увечье, повлекшее инвалидность, было получено до вступления в силу данного указа. Выплаты будут производиться из государственного фонда «Защитники Отечества».

Уточнения

Инвали́дность (от лат. invalidus  «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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