Избегает демонизации: Волкер объяснил, почему Трамп сказал тёплые слова про Путина

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал позицию избранного президента США Дональда Трампа относительно российского лидера Владимира Путина. В интервью The Wall Street Journal Волкер отметил, что Трамп избегает "демонизации" Путина, поскольку его цель — заключить "сделку" с Россией. По его мнению, тёплые высказывания Трампа о Путине связаны с прагматичной тактикой ведения международных переговоров.

"Если вы посмотрите на его первый президентский срок, то увидите, что он очень тепло отзывался о Путине. В то же время он отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выгнал русских из Сан-Франциско и назвал это шпионской операцией", — отметил Волкер.

По его версии, несмотря на внешнюю дружелюбную риторику, между США и Россией сохраняется глубокая напряженность. Волкер подчеркнул, что оба лидера пытаются занять сильные позиции перед трудными переговорами по Украине. При этом будущее урегулирование конфликта будет зависеть от того, сможет ли Трамп "превратить тёплые слова в дипломатический прорыв".

Согласно официальным данным США, Москва считает себя в выигрыше в текущем конфликте, что делает любые переговоры маловероятными. Однако, существует вероятность, что Трамп стремится к более масштабным политическим целям, что может повлиять на ход военных действий России.

Уточнения

Курт Дуглас Во́лкер (англ. Kurt Douglas Volker; род. 27 декабря 1964, Пенсильвания, США) — американский дипломат.



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