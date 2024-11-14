Киндер сюрприз для таможни: Генконсульство призвало россиян не ввозить дубайский шоколад для детей-сирот

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Генеральное консульство России в Объединенных Арабских Эмиратах призвало граждан России избегать перевозки через границу коробок с дубайским шоколадом, которые якобы предназначены для "детей-сирот". Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой дипломатического представительства.

По информации консульства, в последнее время в аэропортах ОАЭ россияне все чаще сталкиваются с просьбами передать шоколад в количестве десяти коробок в подарок для сирот. Однако, как предупреждают дипломаты, такой "гостинец" может стать неожиданным сюрпризом для таможни. Внутри шоколадных коробок могут оказаться товары, которые подлежат контрабанде, такие как айфоны или устройства, предназначенные для параллельного импорта. "Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т. д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является", — подчеркнули в консульстве.

Интерес к дубайскому шоколаду также наблюдается в России. По данным маркетплейса Flowwow, в октябре 2024 года самый высокий спрос на этот шоколад был зафиксирован в Москве, за ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Москве средняя цена плитки составляет около 2,2 тыс. рублей.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



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