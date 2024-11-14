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Подсчитана сумма ущерба от атак ВСУ на регионы России

1:07
Правда ТВ

Следственный комитет России подсчитал ущерб, нанесенный украинскими военными шести российским регионам, за 2024 год. Согласно проведенным экспертизам, сумма восстановления поврежденной инфраструктуры и зданий в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях составила около 60 миллиардов рублей. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

СК уточняет, что специалисты судебно-экспертного центра провели порядка 900 комплексных строительно-технических экспертиз в пострадавших областях, исследовав более 25 тысяч объектов. Восстановление этих объектов требует значительных затрат, которые, согласно результатам экспертиз, составляют указанную сумму.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил об ущербе, который полуостров понес в период нахождения в составе Украины, оценивая потери экономики, экологии и культуры региона в триллионы рублей.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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