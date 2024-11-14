Россия одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия завоевала место в Комитете ООН по программе и координации, опередив Литву в голосовании на Генеральной Ассамблее. Российская миссия при ООН сообщила, что по итогам голосования Россия получила 104 голоса против 83, отданных за Литву. Россия будет участвовать в работе комитета в период с 2025 по 2027 год.

Кроме этого, директор департамента кадров Министерства иностранных дел РФ Андрей Иванов был избран членом комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы. Также зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков утвержден членом пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.