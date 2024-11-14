Красной икре предрекли подорожание. Сколько будет стоить деликатес перед Новым годом?

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

К новогодним праздникам россиянам, вероятно, придется потратить больше на традиционную красную икру. По словам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяны Суворовой, стоимость килограмма деликатеса может достичь 13 тысяч рублей. Уже сейчас цена за килограмм в магазинах приближается к 10 тысячам рублей, а на некоторых оптовых сайтах она доходит до 13,2 тысячи рублей.

Суворова объясняет подорожание ростом потребительской инфляции, увеличением цен на производство упаковки и значительным снижением объемов улова — в этом году добыча красной рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке упала в три раза по сравнению с прошлым. Экономист отметила, что с начала года цены на икру уже подскочили на 15 процентов, и это, по её словам, может быть далеко не пределом.

На фоне дефицита местные оптовики также подняли отпускные цены, которые еще в конце прошлого года составляли около 5,5-6 тысяч рублей за килограмм.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.



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