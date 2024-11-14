Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Красной икре предрекли подорожание. Сколько будет стоить деликатес перед Новым годом?

1:10
Правда ТВ

К новогодним праздникам россиянам, вероятно, придется потратить больше на традиционную красную икру. По словам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяны Суворовой, стоимость килограмма деликатеса может достичь 13 тысяч рублей. Уже сейчас цена за килограмм в магазинах приближается к 10 тысячам рублей, а на некоторых оптовых сайтах она доходит до 13,2 тысячи рублей.

Суворова объясняет подорожание ростом потребительской инфляции, увеличением цен на производство упаковки и значительным снижением объемов улова — в этом году добыча красной рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке упала в три раза по сравнению с прошлым. Экономист отметила, что с начала года цены на икру уже подскочили на 15 процентов, и это, по её словам, может быть далеко не пределом.

На фоне дефицита местные оптовики также подняли отпускные цены, которые еще в конце прошлого года составляли около 5,5-6 тысяч рублей за килограмм.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Карьера Пугачёвой в России оказалась под вопросом. Её два концерта в стране сорваны
Как спасти комнатные растения от проблем с листьями
Как шубы из эко-меха покоряют моду 2025 года
Фестиваль Архстояние отпразднует свое 20-летие
Вторичный авторынок в РФ: цены на подержанные машины могут остановиться
Сделайте кофе полезнее: три добавки для снижения холестерина
Какую профессию выбрать в 2025 году, чтобы хорошо зарабатывать?
Депутат Госдумы сходил к тарологу и предложил запретить расклады
Три лучших способа избавиться от сорняков между плиткой
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Как правильно укрыть розы на зиму
Как сделать так, чтобы отпуск всегда был удачным? Календарь путешествий по месяцам
Как зимний уход за кожей предотвратит обезвоживание и раздражение
Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться
Киеву не светит НАТО? Кандидат в постпреды США при ООН изменила позицию по Украине
Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
Экономист раскрыл, как правильно распланировать зарплату перед Новым годом
Глобальная угроза: рост онкологических заболеваний к 2050 году
Осужденную за госизмену в Екатеринбурге девушку могут обменять в США
Когда яблоки могут принести вред: важные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.