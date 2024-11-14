Сушки, пряники и молоко: Лолита рассказала о своём райдере

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певица Лолита Милявская поделилась с NEWS.ru подробностями своего райдера. По ее словам, она включает в него простые продукты: сушки, пряники и молоко, которые, как она шутит, соответствуют меню, рекомендованному Пенсионным фондом России.

Лолита уверена, что если организаторы могут исполнить такой скромный пункт, то и с техническим обеспечением концерта проблем не возникнет. "Если я вижу пряники в гримерке — это означает, что человек уважает артиста и уважает зрителей", — пояснила певица.

Она также подчеркнула, что через свой райдер может оценить добросовестность компании. По ее мнению, недобросовестные организаторы могут экономить на свете и звуке, что влияет на качество выступления.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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