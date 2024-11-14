Карьера Пугачёвой в России оказалась под вопросом. Два её концерта в стране сорваны

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Два запланированных концерта Аллы Пугачёвой в России оказались сорваны, сообщает Telegram-канал Mash. Пугачёва, которая после начала специальной военной операции на Украине покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми, выразила беспокойство из-за возможной утечки видео с её выступлений. Кроме того, организаторы столкнулись с нехваткой членов музыкального коллектива, что также повлияло на отмену мероприятий.

Известно, что Пугачёва была готова выступить в России за гонорар в 200 тысяч евро (около 21 млн рублей), и в ее райдер были включены перелет бизнес-классом, охрана и транспорт бизнес-класса. Хотя договоры на концерты уже были заключены, в одном случае выступление отменила сама артистка, а в другом — заказчик.

После переезда с семьей Пугачёва активно путешествует, а основным местом проживания для нее и семьи стал Израиль, где дети посещают частную гимназию.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.