Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Карьера Пугачёвой в России оказалась под вопросом. Два её концерта в стране сорваны

1:05
Правда ТВ

Два запланированных концерта Аллы Пугачёвой в России оказались сорваны, сообщает Telegram-канал Mash. Пугачёва, которая после начала специальной военной операции на Украине покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми, выразила беспокойство из-за возможной утечки видео с её выступлений. Кроме того, организаторы столкнулись с нехваткой членов музыкального коллектива, что также повлияло на отмену мероприятий.

Известно, что Пугачёва была готова выступить в России за гонорар в 200 тысяч евро (около 21 млн рублей), и в ее райдер были включены перелет бизнес-классом, охрана и транспорт бизнес-класса. Хотя договоры на концерты уже были заключены, в одном случае выступление отменила сама артистка, а в другом — заказчик.

После переезда с семьей Пугачёва активно путешествует, а основным местом проживания для нее и семьи стал Израиль, где дети посещают частную гимназию.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
В Иркутской области ожидают рост турпотока до 1,9 млн человек
Сергей Лазарев показал, как весело отметил день рождения сына Никиты
Какие уходовые средства не подходят для зимы
Аренда авто набирает популярность: что это значит для рынка и регуляторов
Страны с самыми известными локациями для фото
Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Эксперт назвал съедаемый ипотекой процент дохода россиян
Как чеснок помогает вернуть энергию после гриппа и ангины
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Как помочь кошке полюбить переноску — полезные советы
Страны, куда можно поехать без визы
Как спасти комнатные растения от проблем с листьями
Как шубы из эко-меха покоряют моду 2025 года
Карьера Пугачёвой в России оказалась под вопросом. Два её концерта в стране сорваны
Фестиваль Архстояние отпразднует свое 20-летие
Вторичный авторынок в РФ: цены на подержанные машины могут остановиться
Сделайте кофе полезнее: три добавки для снижения холестерина
Какую профессию выбрать в 2025 году, чтобы хорошо зарабатывать?
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.