Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту "Новый мир" на канале "Россия 1" прокомментировал возможную легитимность выборов на Украине, если они пройдут весной 2025 года. По его словам, о правомерности избирательного процесса можно судить только по факту его проведения и в зависимости от организации.

"Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован", — отметил Лавров.

Ранее британское издание Economist сообщило, что Украина планирует провести выборы 25 мая 2025 года. Этот шаг, по мнению издания, связан с падением морального духа в стране.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.



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