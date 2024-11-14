Депутат Госдумы сходил к тарологу и предложил запретить расклады

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Госдумы Андрей Свинцов после личного опыта гадания на картах таро предложил рассмотреть запрет на рекламу и распространение услуг тарологов в России, сообщает "Парламентская газета". Политик озвучил свои опасения на фоне растущей популярности предсказательных практик, которые, по его словам, достигли уровня "массового психоза".

Свинцов принял участие в эфире с тарологом, где ему предложили расклад с прогнозом на ближайшие три месяца. По словам депутата, вся сессия выглядела как "полная ерунда", что привело его к идее о необходимости ограничить доступ к подобным услугам.

В Госдуме уже обсуждается законопроект, направленный на запрет рекламы тарологов и блокировку онлайн-ресурсов, где предлагаются услуги гадания за деньги.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня.



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