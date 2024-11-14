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Киеву не светит НАТО? Кандидат в постпреды США при ООН изменила позицию по Украине

1:37
Правда ТВ

Элис Стефаник, представительница Конгресса США и кандидат на должность постоянного представителя страны при ООН, предложенная новоизбранным президентом Дональдом Трампом, дистанцировалась от своих прежних высказываний относительно Украины. Об этом сообщили журналисты CNN.

Ранее, в 2022 году, Стефаник активно выступала за вступление Украины в НАТО и поддерживала масштабную военную помощь Киеву. Однако после выдвижения на должность постпреда ее пресс-секретарь Али Блэк отказалась уточнить, остается ли Стефаник приверженной идее включения Украины в альянс. В то же время Блэк заявила, что Стефаник поддерживает "мир через силу", руководствуясь политикой Трампа, и намерена следовать указаниям президента в вопросах окончания конфликта.

По данным CNN, Дональд Трамп и его республиканские коллеги настроены скептически в отношении дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Финансовая помощь, которая еще рассматривается администрацией Джо Байдена, может быть выделена в обход Конгресса, однако после инаугурации Трампа ситуация может измениться.

На фоне этих событий Украина разрабатывает собственную стратегию взаимодействия с новой администрацией США, пытаясь сохранить поддержку в условиях снижения интереса Конгресса к продолжению помощи. Турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин также отметил, что шаги США и Европы указывают на возможное приближение урегулирования конфликта в Украине.

Уточнения

Элиз Мари Стефаник (англ. Elise Marie Stefanik; род. 2 июля 1984, Олбани, США) — американский политик, член Палаты представителей США от 21-го избирательного округа Нью-Йорка.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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