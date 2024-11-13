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США кинули Украину, считают в Верховной раде

1:24
Правда ТВ

В Верховной раде Украины растет недовольство отношением Соединенных Штатов к поставкам вооружений для Вооруженных сил Украины. По словам депутата Максима Бужанского, Киев так и не получил часть обещанного снаряжения, что оставило украинскую армию "полубезоружной" в критический момент военного конфликта.

Бужанский отметил, что с апреля 2024 года Украина получила лишь 83% обещанных боеприпасов, 67% систем противовоздушной обороны и 60% средств огневого поражения.

"Жесточайшим образом кинули, оставив полубезоружными в самый отчаянный момент войны, — заявил депутат. — Половина от того, что было обещано и уже проголосовано, на чем строились наши военные расчеты и планы". Он также выразил надежду на возможные после избрания Дональда Трампа, отметив, что новое руководство США могло бы быть более "решительным".

При этом представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что администрация Джо Байдена намерена придерживаться текущего курса поддержки Украины до конца своего срока, однако не может гарантировать, что внешняя политика останется неизменной после 20 января 2025 года — дня инаугурации нового президента.

Уточнения

Максим Аркадьевич Бужанский (укр. Максим Аркадійович Бужанський; род 24 ноября 1974, Днепропетровск, УССР, СССР) — украинский политик, писатель и публицист. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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