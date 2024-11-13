Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владимир Зеленский сделал экстренное заявление, обратившись к западным союзникам с настоятельным призывом усилить военную помощь Украине. Его сообщение, опубликованное на платформе X, прозвучало после очередной атаки российских войск, нацеленной на военные объекты в Киеве и его окрестностях.

Зеленский подчеркнул, что для успешной обороны украинским силам нужны все возможные ресурсы, включая новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны и выполнение военных соглашений с партнерами. Он выразил благодарность за уже оказанную поддержку и отметил, что только за счет укрепления оборонительных возможностей ВСУ можно приблизить окончание конфликта.

"Чем успешнее будут наши воины, тем ближе мы будем продвигаться к окончанию этой войны. Вот как достигается мир с помощью силы", — написал Зеленский, подчеркивая необходимость решительных действий.

Обращение прозвучало на фоне сообщений военных корреспондентов о тактике российских войск, направленной на разрушение и перегрузку звеньев киевской системы ПВО. По мнению военных аналитиков, такие удары могут ставить целью методичное ослабление обороны Киева.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.



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