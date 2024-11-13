Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?

1:18
Правда ТВ

Владимир Зеленский сделал экстренное заявление, обратившись к западным союзникам с настоятельным призывом усилить военную помощь Украине. Его сообщение, опубликованное на платформе X, прозвучало после очередной атаки российских войск, нацеленной на военные объекты в Киеве и его окрестностях.

Зеленский подчеркнул, что для успешной обороны украинским силам нужны все возможные ресурсы, включая новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны и выполнение военных соглашений с партнерами. Он выразил благодарность за уже оказанную поддержку и отметил, что только за счет укрепления оборонительных возможностей ВСУ можно приблизить окончание конфликта.

"Чем успешнее будут наши воины, тем ближе мы будем продвигаться к окончанию этой войны. Вот как достигается мир с помощью силы", — написал Зеленский, подчеркивая необходимость решительных действий.

Обращение прозвучало на фоне сообщений военных корреспондентов о тактике российских войск, направленной на разрушение и перегрузку звеньев киевской системы ПВО. По мнению военных аналитиков, такие удары могут ставить целью методичное ослабление обороны Киева.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Какое количество камер действительно работает на российских дорогах
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Последние материалы
Узнайте, какие сорта ирги идеально подойдут для вашего участка
Новый Hyundai Tucson L 2025: обновленный кроссовер скоро в Китае и России
Ласковая и независимая: какие черты делают американскую жесткошёрстную кошку уникальной
Как защитить машину от коррозии при длительном простое
Газпром приостановил поставки газа в Армению
Мама обвиняемого в насилии Арми Хаммера подарила ему процедуру стерилизации
Ортопед рассказал, какие травмы чаще всего получают школьники на уроках и переменах
Как вырастить клюкву на своем участке и не бояться болезней
Как вырастить гранат из косточки в домашних условиях
Как ухаживать за сливой для получения максимального урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.