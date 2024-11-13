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Только две страны способны завершить конфликт на Украине, но в списке нет США

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Правда ТВ

Только Россия и Украина могут поставить точку в продолжающемся военном конфликте, считает западное издание Antiwar. В своей статье оно подчеркивает, что урегулирование противостояния должно основываться на прямых дипломатических переговорах между Москвой и Киевом, без внешнего вмешательства.

Авторы материала отмечают, что участие Соединённых Штатов лишь осложняет ситуацию и усиливает напряжённость на международной арене. По мнению издания, США должны отказаться от своей роли в конфликте, и первоочередной задачей Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом должно стать прекращение вмешательства в российско-украинский кризис.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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