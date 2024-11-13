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В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота

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Правда ТВ

В Севастополе 13 ноября при взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота России Валерий Т. Инцидент произошел прямо на дороге, когда машина офицера находилась в потоке транспорта. По данным Mash, за погибшим военнослужащим следили около недели, а под днище его автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство.

Очевидцы трагедии пытались оказать пострадавшему помощь и вызвали медиков, однако спасти его не удалось. По информации, полученной с места происшествия капитану Черноморского флота оторвало ноги.

Следствие рассматривает версию заказного убийства как основную, ведется проверка всех обстоятельств и возможных мотивов произошедшего.

Уточнения

Самодельное взрывное устройство (СВУ) — изготовленное в кустарных условиях устройство, состоящее из взрывчатого вещества (в том числе изготовленное с использованием имитационных и пиротехнических средств), горючих составов, не имеющих ограничений со стороны разрешительной системы МВД (например, использование спичечной массы) и средств инициирования.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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