Блиновскую признали банкротом. Что будет с её имуществом?

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве Арбитражный суд признал известную блогершу и организатора марафонов Елену Блиновскую банкротом по её заявлению и открыл процедуру реализации её имущества. По информации РИА Новости, суд также может признать несостоятельным её мужа Алексея, так как поступили требования на сумму более 7,5 миллиона рублей, поданные в Арбитражный суд Ярославской области.

Согласно решению суда, имущество Блиновской будет распродано в течение ближайших шести месяцев. Уже проданы квартира в жилом комплексе "Донской Олимп" за 70 миллионов рублей, а также 60 миллионов со счётов блогера. Следующими на продажу могут быть автомобили Lamborghini и Bentley, мотоцикл Harley-Davidson, моторная лодка, снегоболотоход и гидроцикл.

Тем не менее, несмотря на банкротство и возможные последствия, такие как тюремный срок, Елена Блиновская всё равно может сохранить финансовую независимость. В ходе расследования выяснилось, что она имеет счета в Объединённых Арабских Эмиратах, и прокуратура России запросила информацию о её имуществе в этой стране. Ответ от правоохранительных органов ОАЭ ещё не поступил.

Напомним, что общая сумма долгов Блиновской перед государством, включая налоги и штрафы, составляет 1,17 миллиарда рублей.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.



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