Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Блиновскую признали банкротом. Что будет с её имуществом?

1:30
Правда ТВ

В Москве Арбитражный суд признал известную блогершу и организатора марафонов Елену Блиновскую банкротом по её заявлению и открыл процедуру реализации её имущества. По информации РИА Новости, суд также может признать несостоятельным её мужа Алексея, так как поступили требования на сумму более 7,5 миллиона рублей, поданные в Арбитражный суд Ярославской области.

Согласно решению суда, имущество Блиновской будет распродано в течение ближайших шести месяцев. Уже проданы квартира в жилом комплексе "Донской Олимп" за 70 миллионов рублей, а также 60 миллионов со счётов блогера. Следующими на продажу могут быть автомобили Lamborghini и Bentley, мотоцикл Harley-Davidson, моторная лодка, снегоболотоход и гидроцикл.

Тем не менее, несмотря на банкротство и возможные последствия, такие как тюремный срок, Елена Блиновская всё равно может сохранить финансовую независимость. В ходе расследования выяснилось, что она имеет счета в Объединённых Арабских Эмиратах, и прокуратура России запросила информацию о её имуществе в этой стране. Ответ от правоохранительных органов ОАЭ ещё не поступил.

Напомним, что общая сумма долгов Блиновской перед государством, включая налоги и штрафы, составляет 1,17 миллиарда рублей.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Эксперты рассказали, в каких сферах на Ямале больше всего зарабатывают
Что делать, если возникли долги по ЖКХ из-за финансовых трудностей
Чтобы избавиться от чёрных точек, делайте регулярно эту маску с мускатным орехом
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Генетик, бросивший вызов миру, вернулся в науку
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Только две страны способны завершить конфликт на Украине, но в списке нет США
В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
Почему сахар в бензобаке не повредит двигатель
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Последние материалы
Генетик, бросивший вызов миру, вернулся в науку
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
Только две страны способны завершить конфликт на Украине, но в списке нет США
Блиновскую признали банкротом. Что будет с её имуществом?
Почему сахар в бензобаке не повредит двигатель
Юморист Максим Галкин* показал дочку Лизу и сына Гарри
Как сохранить жареную рыбу свежей и вкусной: правила упаковки
Продукты, приводящие к усталости: что исключить из рациона
Как разрезать яйцо ровно: кулинарная хитрость от шеф-повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.