Замглавы Генштаба ВС России Шмарин сознался во взятке. Против кого он дал показания?

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил России, генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый во взяточничестве, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на других предполагаемых участников коррупционных схем. По данным Mash, Шамарин указал на бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина, который, по его словам, также был замешан в коррупционных махинациях.

Генерал-лейтенант Шамарин был задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с госзакупками. Он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от представителей "Пермского телефонного завода "Телта" в обмен на обещание увеличить объем закупок продукции предприятия за счёт бюджета Минобороны.

Ранее защита Шамарина ходатайствовала о переводе его под домашний арест, ссылаясь на жалобы генерала на условия содержания в СИЗО, однако суд оставил его под стражей.

Уточнения

Вадим Анатольевич Шамарин (10 июня 1971 года, Таганрог) — начальник Главного управления связи Вооружённых сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-лейтенант.



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