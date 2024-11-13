Вечная проблема больших городов: вот что будет за захват парковочного места

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владельцам автомобилей в российских городах напомнили о штрафах за самовольный захват парковочных мест во дворах. Как сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с News.ru, подобные действия считаются нарушением земельного законодательства. Нарушитель занимает участок без правовых оснований и без согласия собственника, что наказывается штрафом.

Согласно статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях, за самовольный захват парковочного места физическим лицам грозит штраф не менее 5 тысяч рублей, должностным лицам — не менее 20 тысяч, а юридическим — от 100 тысяч рублей.

Если кто-то незаконно занял парковочное место, Гаврилов советует зафиксировать номер автомобиля и сделать фото машины и самодельных ограждений. Эти материалы вместе с заявлением можно направить в местное управление земельного контроля, где будут приняты меры против нарушителя. Повторные жалобы также рассматриваются.

Депутат подчеркнул, что при угрозах со стороны нарушителя или порче автомобиля следует сразу обращаться в полицию. Установленный регистратор может помочь зафиксировать происходящее и обеспечить дополнительную безопасность.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.



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