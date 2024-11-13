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Трамп пугает Украину. Из-за чего переживает Киев?

Правда ТВ

В Киеве растет беспокойство по поводу возможной политики Дональда Трампа в отношении Украины. Как сообщает The Economist, Украина обеспокоена тем, что Трамп может использовать подход своего избранного вице-президента Джей Ди Вэнса для переговоров с Россией, предполагающий уступки Москве.

Согласно предложенной формуле, Россия может сохранить контроль над рядом украинских территорий, а вступление Украины в НАТО станет невозможным. Эта перспектива вызывает серьезные опасения в Киеве, который рассчитывает на западную поддержку в вопросах безопасности и территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что Трамп, вступив в должность, намерен инициировать мирные переговоры, пригласив Россию и Украину к диалогу с целью окончания конфликта.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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