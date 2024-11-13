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Как Пентагон отреагировал на атаку американских эсминцев со стороны хуситов

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Правда ТВ

Американские ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale успешно отразили атаку, организованную хуситами из движения "Ансар Аллах" в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС. По его словам, оба эсминца остались невредимыми, а их экипажи не пострадали.

Атака, произошедшая вечером 12 ноября, включала восемь беспилотников, пять противокорабельных баллистических ракет и три противокорабельные крылатые ракеты. Райдер уточнил, что все угрозы были нейтрализованы, благодаря чему удалось избежать повреждений.

Представитель движения хуситов Яхья Сариа также утверждал, что обстрелу подвергся авианосец "Авраам Линкольн", якобы предназначенный для ударов по территории Йемена.

Уточнения

Хуси́ты (хоуситы, хути; араб. الحوثيونаль-Х̣ӯс̱ию̄н), или «Анса́р Алла́х», также «Ансарулла́», «Ансарулла́х», «Анса́р Алла́» (араб. أنصار اللهʾАнс̣а̄р Алла̄х) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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