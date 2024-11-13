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ВСУ теряют Курахово, это был их важный логистический центр

Правда ТВ

Украинские войска готовятся к возможному отступлению с района Курахово, хотя приказ на отход пока не получен. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского командира артиллерийского подразделения, находящегося на линии фронта.

Курахово представляет собой важный логистический центр для ВСУ, и его потеря может сказаться на боеспособности украинских подразделений в ДНР. По данным украинских военных, российские силы атакуют город с нескольких направлений, что ставит ВСУ в сложное положение. Несмотря на давление, окончательное решение об отступлении, по словам военного, должно поступить от командования.

Мы обратились за комментарием к эксперту:

"Никаких глобальных перемен оставление Курахова для ВСУ никогда не сейчас. У них на Донбассе стратегия очень понятная и простая — оборонять города ровно до того момента, пока уже это становится невозможным, не грозит им котлами. Когда есть угроза котла, то есть полного окружения, они выходят из каждого города. Это уже мы наблюдаем по очереди буквально в десятке городов, на разных участках фронта одно и то же", — рассказал Pravda.Ru политолог, военный волонтёр, публицист, председатель в общественном движении "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Ранее в районе города произошел подрыв дамбы Кураховского водохранилища, инициированный самими украинскими военными. Этот шаг, вероятно направленный на создание затруднений для наступления противника, оказался спорным, так как привел к затоплению позиций самих ВСУ. Как сообщают источники ТАСС, последствия подрыва не повлияли на наступательные действия российских войск, что вызывает вопросы относительно эффективности этих действий.

Уточнения

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Кураховской городской общины. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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