Скрылись без оружия: из воинской часть под Новосибирском дезертировали 10 солдат

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Новосибирской области произошел массовый побег военнослужащих: из части в поселке Коченево сбежали 10 солдат. Как сообщает портал NGS, бегство произошло 12 ноября. На данный момент основная часть дезертиров задержана, однако полиция продолжает поиски остальных.

По данным источников, большинство из сбежавших — выходцы из Краснодарского края. Отмечается, что среди беглецов есть солдаты, ранее самовольно покидавшие свои подразделения. Военнослужащих готовили к отправке в зону проведения специальной военной операции, однако они решили покинуть расположение части до начала транспортировки.

Покинувшие часть солдаты не взяли с собой оружие, но в связи с произошедшим местным жителям было рекомендовано сохранять осторожность.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.



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