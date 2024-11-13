Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Скрылись без оружия: из воинской часть под Новосибирском дезертировали 10 солдат

0:52
Правда ТВ

В Новосибирской области произошел массовый побег военнослужащих: из части в поселке Коченево сбежали 10 солдат. Как сообщает портал NGS, бегство произошло 12 ноября. На данный момент основная часть дезертиров задержана, однако полиция продолжает поиски остальных.

По данным источников, большинство из сбежавших — выходцы из Краснодарского края. Отмечается, что среди беглецов есть солдаты, ранее самовольно покидавшие свои подразделения. Военнослужащих готовили к отправке в зону проведения специальной военной операции, однако они решили покинуть расположение части до начала транспортировки.

Покинувшие часть солдаты не взяли с собой оружие, но в связи с произошедшим местным жителям было рекомендовано сохранять осторожность.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Трамп пугает Украину. Из-за чего переживает Киев?
В Госдуме попросили Министерство природы вмешаться в проблемы с бездомными животными
Как отличить оригинальный антифриз от подделки: важные советы водителям
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест
Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа Игорь Буккер В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Последние материалы
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест
Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой
В каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах
Скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.