Опубликован прогноз по срокам снижения ставок по ипотеке

Ипотечные ставки в России могут начать снижаться ближе к концу 2025 года. Такой прогноз озвучил Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра ДОМ.РФ, сообщает ТАСС. По его словам, при самом неблагоприятном сценарии снижение ставок возможно в четвертом квартале следующего года, хотя многое будет зависеть от микрополитических условий.

Гольдберг отметил, что в 2024 году не стоит ожидать резких изменений — ставки останутся на нынешнем уровне. Он также добавил, что, несмотря на прогнозы о сокращении ипотечного рынка, ситуация останется стабильной.

Тем не менее, в ДОМ.РФ предсказывают снижение числа выдач ипотеки на 35% в 2024 году, по сравнению с рекордными показателями 2023 года, до 1,4 миллиона кредитов. В случае сохранения ключевой ставки на уровне выше 20%, объем займов в 2025 году может сократиться еще до 1,3 миллиона.

Уточнения

Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.





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