Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

На Украине опубликовали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища, расположенного в Донецкой народной республике. Кадры инцидента обнародовала военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко.

В ролике зафиксирован момент взрыва и его последствия: частичные разрушения дамбы, повреждение автомобильной дороги, проходящей по ней, а также повреждение близлежащего технического сооружения.

При этом в видео отсутствуют свидетельства артиллерийского или авиационного удара, что исключает версию о причастности Российской армии к подрыву. Группа «Военная хроника» отмечает, что на кадрах не видно попадания снарядов или другого внешнего воздействия на плотину, что указывает на вероятное участие украинской армии в инциденте.

Уточнения

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Кураховской городской общины.



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