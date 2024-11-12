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В США заявили, что Трампа заинтересовал пункт в плане победы о доступе к ресурсам Украины

Правда ТВ

Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовали отдельные аспекты предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским "плана победы", в особенности пункты о замене американских войск на украинских и о доступе западных стран к природным ресурсам Украины.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, европейские и американские союзники Украины, включая высокопоставленных республиканцев, предложили Киеву сформулировать документ так, чтобы обеспечить интересы США в случае возвращения Трампа к власти.

Один из предложенных пунктов предполагает, что после завершения российско-украинского конфликта часть американских военных, дислоцированных в Европе, может быть заменена на украинских солдат, поддерживающих стабильность в регионе. Второй пункт касается раздела украинских природных ресурсов с западными партнерами, что также представлено как стратегия противодействия китайскому влиянию.

В сентябре Зеленский представил "план победы" Трампу во время встречи в Нью-Йорке, и оба пункта, по словам источников, вызвали интерес у американского политика.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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