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Главу Суджанского района в Курской области уволили по требованию местных жителей

Правда ТВ

Сегодня,12 ноября, Александр Богачев, глава Суджанского района Курской области, был отправлен в отставку по требованию местных жителей. Решение было принято во время встречи руководства региона с населением, которая прошла после протестов, организованных жителями района.

Причиной увольнения стало его отказ от общения с местными жителями, особенно с вынужденными переселенцами из Суджанского района, который пострадал от атак Вооруженных сил Украины. С 6 августа Богачев не встречался с переселенцами, которые остались без жилья и средств к существованию. В прошедшие выходные на Красной площади в Курске жители потребовали от властей объяснений по поводу социальной поддержки.

После этой встречи было принято решение об отставке Богачева, которое было встречено аплодисментами.

Уточнения

Суджа́нский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Курской области России.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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