НАТО поразили темпы производства российской авиации

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Североатлантический альянс выражает удивление темпами производства российской авиационной техники, в частности истребителей Су-35 и Су-57, несмотря на западные санкции. В публикации на страницах американского журнала The National Interest обозреватель Питер Сичиу отметил, что Объединенная авиастроительная корпорация продолжает поставки новых партий истребителей в Воздушно-космические силы России.

Особое внимание привлек истребитель Су-57, который впервые был представлен за рубежом на авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае. Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев подчеркнул, что Су-57 выделяется среди иностранных аналогов благодаря реальному опыту боевого применения, отмеченному Минобороны России.

По словам Михеева, самолет продемонстрировал отличные результаты в боевых действиях, что придает ему дополнительную значимость на международной арене.

Уточнения

Истреби́тель — военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей противника; в другом источнике указано, что это боевой самолёт, предназначенный для стрельбы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов (ЛА) противника в воздухе, и может применяться для поражения наземных (надводных) целей и ведения воздушной разведки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.