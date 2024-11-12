Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Эксперты ВТБ предупредили россиян о новой схеме телефонного мошенничества с использованием «двойных звонков», направленной на взлом аккаунтов в государственных сервисах. Как сообщает РБК, злоумышленники сначала звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками госструктур, и заявляют о поступлении заказного письма, для получения которого требуется подтверждение через проверочный код.
Если человек начинает подозревать обман и завершает разговор, спустя некоторое время ему звонят снова, якобы от имени другой госструктуры. На этот раз жертву убеждают, что ее аккаунт был взломан предыдущими звонившими, и предлагают защитить данные, сообщив код доступа из СМС. Под психологическим давлением человек часто доверяет второму звонку, что позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту.
По данным экспертов, эта схема составляет около трети всех телефонных атак и особенно активизируется в преддверии уплаты налогов, когда россияне могут быть более восприимчивы к сообщениям о государственных услугах. Напомним, что срок уплаты имущественных налогов в России истекает 2 декабря.
Фрод (англ. fraud «мошенничество»), ранее телефонное мошенничество — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, модификации информации или другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных информационно-телекоммуникационных сетей.
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.