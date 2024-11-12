Кандидат в канцлеры Германии заявил о готовности выставить России ультиматум по Украине

1:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза, выразил готовность к жестким мерам в отношении России, заявив, что выставит 24-часовой ультиматум на прекращение боевых действий в Украине. В случае невыполнения требования, Мерц пообещал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойного оружия.

Эти слова Мерца оппонируют другим немецким политикам, в частности депутату Бундестага Саре Вагенкнехт, которая настаивает на мирных переговорах и выступает против передачи вооружений Украине, полагая, что дипломатия — единственный путь к миру.

Мы обратились за комментарием к эксперт.

"Во-первых, он поставил ультиматум, но потом сделал оговорку: если одобрит ЕС, если одобрит НАТО, если он получит согласие на поставку ракет от своих коллег по НАТО и по Евросоюзу. Поэтому я не думаю, что до этого дойдет, и, скорее всего, это больше популистские заявления, чем реальные дела. Потому что реально он никакого согласия ни от НАТО, ни от ЕС он не получит. Поэтому это чисто предвыборная кампания, которая у них там начинается, и это чисто популистские заявления. Поэтому, я думаю, не надо реагировать на всё это дело. Надо просто дождаться результатов выборов в Германии, если они будут происходить, потому что у них там распалась правящая коалиция. И тогда после этого принимать какие-то решения", — сказал Pravda. Ru кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Уточнения

Фридрих Мерц (нем. Friedrich Merz; род. 11 ноября 1955, Брилон) — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.