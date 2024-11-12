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В Абхазии вспыхнули акции протеста из-за соглашения с Россией

1:13
Правда ТВ

В Абхазии начались массовые акции протеста после принятия закона, связанного с новым соглашением с Россией о строительстве многофункциональных комплексов в республике. Оппозиция, недовольная решением парламента, заблокировала основную трассу и два моста, что привело к экстренному созыву Совета безопасности под председательством президента Аслана Бжания.

Протесты начались после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента. Это произошло на фоне обсуждения инвестиционного проекта, включающего российские капиталовложения. В ответ на аресты родственники задержанных и оппозиционные активисты попытались проникнуть в здание госбезопасности с требованием освободить заключенных, но были остановлены правоохранительными органами.

По словам генерального прокурора Абхазии Адгура Агрбы, задержанные в настоящее время находятся в следственном изоляторе. Сам закон, который окончательно был принят 11 ноября, имеет значение для реализации российско-абхазского соглашения о развитии инвестиционной деятельности, подписанного 30 октября в Москве.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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