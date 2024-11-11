Во Франции заявили, что Киев отправил в Курскую область больше войск, чем в Донбасс

Во Франции сообщили, что численность украинских войск, задействованных в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе. Об этом пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на интервью с военными ВСУ.

По словам украинских военных, в зоне боевых действий, несмотря на проблемы с оружием и техникой, нет недостатка в личном составе. Ротация войск в Курской области происходит каждые десять дней, что быстрее, чем в Донбассе, где она составляет в среднем 25 дней.

В Курской области действуют два элитных полка ВСУ — 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады. По информации El Pais, эти войска снабжены лучшей техникой, включая танки Leopard (Германия) и Abrams (США). Однако, несмотря на высокое оснащение, военные жалуются на нехватку вооружения и транспорта. Командир штурмовой роты Евгений рассказал, что некоторые боеприпасы неисправны, а на батальон из 340 человек приходится всего десять бронемашин польского-украинского производства Oncilla, каждая из которых может перевозить около 10 человек.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.



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