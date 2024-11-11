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МИД России ответил на заявление Молдавии об упавших дронах ВС РФ

Правда ТВ

Министерство иностранных дел России опровергло обвинения Молдавии в нарушении ее воздушного пространства после того, как на территории республики были обнаружены упавшие беспилотники. В своем заявлении, опубликованном на сайте МИД, российское ведомство категорически отвергло обвинения, называя их «голословными антироссийскими выпадами», которые, по его словам, стали нормой для Республики Молдова.

Министерство также отметило, что Молдавия не предоставила никаких доказательств того, что упавшие дроны действительно имеют российское происхождение и были запущены с территории РФ.

Первый беспилотник был найден на юге страны у села Фырлэдень, а второй — на севере Молдавии, возле села Новые Боросены. Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что эти дроны принадлежат России, и уточнил, что оба инцидента произошли 10 ноября.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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