Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию, несмотря на стремления западных стран добиться её стратегического поражения. Так представитель Кремля прокомментировал обсуждения Франции и Британии, которые, по сообщениям, стремятся убедить американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию. Собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения РФ», — отметил Песков, добавив, что Россия будет следовать своему курсу до достижения поставленных целей.

Он подчеркнул, что динамика проведения СВО остаётся «хорошо понятной» и любые отдельные виды западного вооружения не смогут изменить её ход.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.