Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию, несмотря на стремления западных стран добиться её стратегического поражения. Так представитель Кремля прокомментировал обсуждения Франции и Британии, которые, по сообщениям, стремятся убедить американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет.
«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию. Собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения РФ», — отметил Песков, добавив, что Россия будет следовать своему курсу до достижения поставленных целей.
Он подчеркнул, что динамика проведения СВО остаётся «хорошо понятной» и любые отдельные виды западного вооружения не смогут изменить её ход.
Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.