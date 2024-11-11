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Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ

0:58
Правда ТВ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию, несмотря на стремления западных стран добиться её стратегического поражения. Так представитель Кремля прокомментировал обсуждения Франции и Британии, которые, по сообщениям, стремятся убедить американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию. Собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения РФ», — отметил Песков, добавив, что Россия будет следовать своему курсу до достижения поставленных целей.

Он подчеркнул, что динамика проведения СВО остаётся «хорошо понятной» и любые отдельные виды западного вооружения не смогут изменить её ход.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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